Obiectivul Universitatii Craiova dupa transferurile de iarna

Universitatea Craiova ocupa locul cinci in clasamentul Ligii 1. Oltenii au facut transferuri importante in aceasta iarna si spera ca la finalul sezonului sa fie in varful ierarhiei.In aceasta perioada de transferuri, oltenii i-au transferat pe Alexandru Isfan (22 de ani), Basilio Ndong (24 de ani), Gjoko Zajkov (27 de ani), Karlo Tomasec (18 ani) si Juraj Badelj (19 ani).Mihai Rotaru, finantatorul celor de la Universitatea Craiova, a transmis ca obiectivul formatiei din Banie nu este in ... citeste toata stirea