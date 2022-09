Octavian Ilie va juca si in noul sezon la CSM Targu Jiu.

Baschetbalistul gorjean Octavian Ilie si-a prelungit angajamentul cu CSM Targu Jiu. Acesta s-a pregatit cu echipa din Targu Jiu de la reunirea lotului si va evolua si sezonul viitor la gruparea gorjeana.Octavian Ilie, care poate evolua pe pozitiile 1-2, a semnat pentru sezonul 2022-2023 cu CSM Targu Jiu. "Sunt foarte fericit ca am semnat si increzator in acest proiect. Le multumesc celor care au avut incredere in mine si mi-au facut oferta de a ramane acasa. Vreau sa demonstrez ca imi merit ... citeste toata stirea