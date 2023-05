Andrei Ivan este aproape de un transfer in Arabia Saudita, iar aceasta mutare i-ar putea aduce lui Mihai Rotaru 3 milioane de euro in conturi, scrie ProSport. Capitanul Universitatii Craiova asteapta ultimele detalii pentru mutarea sa la arabi.Dupa ce l-a convins pe Alex Mitrita sa revina la Universitatea Craiova, informatie dezvaluita tot de ProSport, Mihai Rotaru se pregateste sa se desparta de un fotbalist important al gruparii din Banie."Andrei Ivan ar putea pleca in perioada urmatoare ... citeste toata stirea