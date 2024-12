Oltenii au eliminat FCSB din Cupa Romaniei

Universitatea Craiova a invins, miercuri, fara mari emotii FCSB, scor 2-0, pe Arena Nationala. Oltenii si-au asigurat astfel calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei.FCSB a pierdut cu Universitatea Craiova, scor 0-2, fiind eliminata din Cupa Romaniei. Golurile meciului au fost marcate de Carlos Mora si Alexandru Mitrita.Carlos Mora a deblocat tabela, in prelungirile primei reprize (45+2), trimitand in poarta mingea deviata de Gjoko Zajkov dupa un corner, iar Alexandru Mitrita ... citește toată știrea