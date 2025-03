Oltenii au lansat abonamentele pentru play-off. Cat vor costa!

Universitatea Craiova a incheiat cu o infrangere, 0-1 cu FCSB, pe Arena Nationala, sezonul regular, si intra in play-off cu 2 puncte in minus fata de lider si 1 punct fata de CFR Cluj, ocupanta locului secund. Oltenii au lansat deja abonamentele pentru meciurile din play-off.Daca echipa lui Mirel Radoi a dezamagit in derby, clubul din Banie si-a asaltat fanii cu mesaje mobilizatoare cu prilejul lansarii abonamentelor pentru ultima parte a sezonului, sperand ca arena "Ion Oblemenco" sa fie cat ... citește toată știrea