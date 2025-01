Oltenii dau afara fotbalisti pe banda rulanta. Doua rezilieri la Universitatea Craiova!

Oltenii au reziliat deja contractele a doi jucatori care nu au convins la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru face curatenie in lot si a renuntat la jucatorii care nu au impresionat in acest sezon.Sub comanda lui Costel Galca, Universitatea Craiova are planuri mari in acest sezon. De aceea, Mihai Rotaru e foarte atent la jucatorii pe care ii transfera si cine nu confirma la echipa. In doar cateva ore, craiovenii au anuntat despartirea de doi jucatori, Marian Danciu si Gregorio Sierra. ... citește toată știrea