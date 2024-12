Oltenii din Liga 2 au inceput curatenia de iarna

FCU Craiova a inceput curatenia de iarna inainte de ultimul meci oficial pe care il mai are de disputat in 2024. Oltenii vor juca cu CS Mioveni, sambata, in deplasare, in runda a 18-a a Ligii 2.Dupa ruptura de Sekou Sidibe, anuntata luni seara, urmatorul pe lista indisponibilizatilor este Amar Kvakic.Daca Sekou Sidibe apucase sa joace in opt meciuri in acest sezon, dintr-un total de 15, dupa ce o perioada a fost exclus din lot in urma ratarii transferului la FCSB din cauza prezentiilor sale ... citește toată știrea