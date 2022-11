Oltenii sunt dezamagiti dupa remiza cu Rapid

Universitatea Craiova a fost la un pas de a produce o surpriza in etapa a 18-a din Liga 1 in care a remizat, scor 2-2, cu Rapid. Dezamagirea e insa foarte mare in tabara oltenilor care au condus cu 2-0, prin reusitele lui Alexandru Cretu si Stefan Baiaram.Cei doi marcatori ai oltenilor s-au declarat dezamagiti si ei de rezultat dar au apreciat jocul prestat. Alexandru Cretu considera ca Universitatea Craiova a pierdut doua puncte, in timp ce Stefan Baiaram apreciaza ca echipa este intr-o ... citeste toata stirea