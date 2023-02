Opt jucatori vor pleca de la Universitatea Craiova

Eugen Neagoe deja si-a intocmit lista neagra, cu jucatori pe care ar dori sa ii dea afara. Oltenii ar intentiona sa scape de nu mai putin de opt fotbalisti pana la finalul perioadei de mercato.Aflata la al treilea antrenor din acest sezon, Universitatea Craiova are parte de o noua stagiune dezamagitoare, in contextul in care spera ca va cuceri titlul in acest sezon. Formatia olteana este cotata cu ultima sansa la castigarea Superligii, dintre echipele care spera la titlu si era de asteptat o ... citeste toata stirea