Optimism la Universitatea Craiova dupa revenirea pe locul 1

Universitatea Craiova a reusit sa obtina o noua victorie importanta in Superliga Romaniei. Oltenii s-au impus de data aceasta in fata celor de la Otelul Galati, scor 2-1, in etapa cu numarul 27 din Superliga Romaniei.Cu Mirel Radoi pe banca tehnica, Universitatea Craiova a reusit sa obtina o noua victorie importanta in Superliga Romaniei. De data aceasta, oltenii s-au impus in fata celor de la Otelul Galati, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.La finalul partidei, Nicusor Bancu si-a amintit ... citește toată știrea