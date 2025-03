Pandurii a platit aproape jumatate din datoriile clubului

Pandurii Targu Jiu continua procesul de lichidare a datoriilor clubului care a intrat in faliment in 2022. Marin Condescu, fostul presedinte al clubului Pandurii, in perioada 2005-2014, cel care a dus formatia din liga secunda pana in grupele Europa League, a precizat ca s-au platit deja 41% din datoriile catre jucatori si catre ceilalti creditori.Fostul presedinte de la Pandurii, care gestioneaza, din pozitia pe care o are in comitetul creditorilor, falimentul clubului gorjean, impreuna cu ... citește toată știrea