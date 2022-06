Pandurii afa in toamna daca va iesi din insolventa

Magistratii gorjeni au acordat o noua amanare in procesul de insolventa al clubului Pandurii. In procesul, care a fost amanat deja de la finalul lunii mai, clubul de fotbal a primit termen pentru data de 18 octombrie pentru a depune documentele necesare iesirii din insolventa.Pandurii Targu Jiu a primit mai multe termene in procesul de insolventa in acest an, ultimul termen fiind cel de marti cand magistratii gorjeni au decis sa amana din nou cauza pentru a se depune alte documente. Astfel ca ... citeste toata stirea