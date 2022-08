Pandurii ajuta Craiova sa joace meciul cu Hapoel la Severin

Universitatea Craiova va juca meciul cu Hapoel Beer Sheva, din Conference League, pe Stadionul Municipal din Severin. O parte din infrastructura stadionului severinean a fost realizata de clubul Pandurii, care a jucat acolo un meci de Europa League in 2016 si a omologat stadionul pentru competitii europene.Universitatea Craiova spera sa ajunga in grupele Conference League dupa dubla cu Hapoel Beer Sheva iar oltenii sunt foarte optimisti ca vor obtine victoria in meciul de la Severin. Cele ... citeste toata stirea