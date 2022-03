Pandurii debuteaza in play-off tot cu CSM Resita

Pandurii Targu Jiu sustine sambata primul meci din play-off-ul Seriei a 7-a Ligii 3, urmand sa joace in deplasare. Adversarul gorjenilor din aceasta prima etapa este acelasi din ultima etapa a sezonului regulat, CSM Resita.Pandurii se va deplasa in week-end la Resita, acolo unde are programat meciul din prima etapa a play-off-ului.Gorjenii abordeaza partea a doua a sezonului cu acelasi lot destul de subtire si afectat de numeroase accidentari.Antrenorul Mario Gaman nu este foarte optimist ... citeste toata stirea