Pandurii incep cantonamentul cu ce au in curte

Antrenorii de la Pandurii, Mario Gaman si Boby Arjoca Staicu, au demarat pregatirea cu aproximativ acelasi lot de anul trecut, respectiv 23 de jucatori. In plus au mai convocat doi - trei juniori din ograda proprie, care nu se stie daca vor si ramane in lot, pentru ca mai sunt doi jucatori intarziati si alti doi accidentati care sunt asteptati.Situatia de la Pandurii nu e una roza, gorjenii nu au voie sa faca transferuri sau legitimari de noi jucatori, au litigii peste litigii cu fosti ... citeste toata stirea