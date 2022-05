Pandurii joaca la Orastie ultimul meci al sezonului

Pandurii Targu Jiu are programat ultimul meci din acest sezon in deplasare, cu CSM Deva. Partida este programata vineri, pe terenul de la Orastie, acolo unde formatia gazda disputa meciurile de pe teren propriu.Pandurii se deplaseaza la Orastie pentru ultimul meci al acestui sezon, un joc fara miza pentru nici una dintre echipe. CSM Deva este calificata la baraj iar Pandurii nu mai de mult timp sanse sa se califice indiferent de rezultate. In aceste conditii nu este asteptat un meci ... citeste toata stirea