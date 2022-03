Pandurii revine pe Municipal cu gandul doar la victorie

Pandurii Targu Jiu revine in competitia oficiala din acest sezon cu un meci programat vineri, pe Stadionul Municipal din Targu Jiu. Gorjenii se gandesc doar la victorie la meciul cu Viitorul Simian, cele trei puncte fiind necesare pentru a-si asigura locul din play-off.O victorie in meciul de vineri ar insemna pentru Pandurii calificarea in play-off de aceea gorjenii sunt decisi sa obtina prima victorie din acest an.Pe de alta parte, si echipa din Mehedinti are o sansa la play-off desi nu ... citeste toata stirea