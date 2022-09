Pandurii Targu Jiu va juca tot pe Stadionul Municipal

Pandurii Targu Jiu va evolua in noul sezon tot pe Stadionul Municipal chiar daca echipa joaca in Liga 4, a precizat directorul sportiv al clubului, Camilian Floroiu. Va fi un prilej pentru toate echipele din judet sa joace pe arena municipala dar si pentru suporterii acestora sa vina la meci in conditii de Liga 1.Conducerea clubului Pandurii Targu Jiu va face demersuri pentru ca jucatorii formatiei de Liga 4 sa joace tot pe Stadionul Municipal, asa cum si alte echipe de traditie au jucat in ... citeste toata stirea