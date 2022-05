Pandurii vor un rezultat bun in ultimul meci din play-off cu CSM Resita

Pandurii Targu Jiu va juca in deplasare in etapa a 7-a din play-off, cu CSM Resita. Gorjenii nu au pierdut decat un singur meci in fata liderului in acest sezon si nici de aceasta data nu sunt dispusi sa cedeze.In etapa programata in acest week-end, Pandurii joaca sambata, de la ora 18:00, pe terenul liderului CSM Resita care a ajuns la 64 puncte, in timp ce gorjenii sunt pe locul 3, cu 37 de puncte. In precedentele patru jocuri directe din actualul sezon, gorjenii au pierdut o singura daca ... citeste toata stirea