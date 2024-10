Parcurs perfect pentru jucatorii lui Mario Gaman

Echipa de fotbal locala a CSM Targu Jiu, pregatita de Mario Gaman, continua parcursul fara greseala din Liga 4. Echipa primariei din Targu Jiu s-a impus si in deplasarea de la Bumbesti Jiu si a ajuns la 11 victorii consecutive.CSM Targu Jiu a inregistrat sambata cea de-a 11-a victorie consecutiva in Liga a 4-a, dupa ce a trecut, in deplasare, de Parangul Bumbesti Jiu, scor 6-1. Albert Caramidaru (min. 9), Bebeto Lupulet (min. 20), Adelin Pircalabu (min. 24 si 52), Marian Habet (min. 55) si ... citește toată știrea