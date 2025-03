Participa, in premiera, la Cupa Romaniei la Box pentru Juniori

In aceasta saptamana au loc meciurile din Cupa Romaniei la box pentru Juniori Masculin, competitie care se desfasoara la Drobeta Turnu Severin. La prima competitie oficiala din acest an, CSM Targu Jiu este reprezentat de juniorii Razvan Panescu, la categoria 46 de kilograme, si Romeo Mustata, la categoria 54 de kilograme.Cei mai buni pugilisti juniori din Romania se intrec saptamana aceasta la Drobeta-Turnu Severin, in Polivalenta de la malul Dunarii. Sunt asteptati la intreceri peste 200 de ... citește toată știrea