Pas important spre indeplinirea obiectivului pentru UCB Targu Jiu

Sala Spoturilor din Targu Jiu a gazduit in week-end derby-ul etapei a 11-a a Diviziei A la handbal masculin din Seria C. Handbalistii universitari gorjeni, clasati pe locul 3 inaintea acestui meci au obtinut o victorie extrem de importanta in compania celor de la SCM Poli Timisoara 2, echipa aflata pe locul 2.UCB Targu Jiu s-a impus cu scorul de 45 - 35 in fasa celei de-a doua clasate, SCM Poli Timisoara 2 facand inca un pas spre indeplinirea obiectivului. "A fost un meci, care se anunta ... citeste toata stirea