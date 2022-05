Patronul Universitatii Craiova o vrea pe CFR Cluj campioana

Universitatea Craiova are un parcurs de play-off excelent dar oltenii par ca nu se mai gandesc la titlu. Echipa lui Laurentiu Reghecampf a inregistrat sase victorii in cele sapte etape disputate, avand si cel mai bun atac cu 17 goluri marcate.Totusi, oltenii au sanse doar matematice la titlu, din cauza faptului ca in campionatul regulat s-au incurcat de mai multe ori cu echipele din subsolul clasamentului. Patronul echipei, Mihai Rotaru, a vorbit despre sansele la titlu ale Universitatii ... citeste toata stirea