Patru infrangeri consecutive pentru CSM Targu Jiu

Echipa de handbal feminin a CSM Targu Jiu a pierdut al patrulea joc consecutiv din Liga Florilor. Gorjencele au cedat greu in meciul cu CSM Slatina care s-a decis in ultima secunda de joc.CSM Targu Jiu a pierdut un meci important in week-end desi jocul echipei a fost unul bun. Gorjencele au reusit sa joace de la egal la egal cu echipa din Slatina dar au pierdut pe final de meci. Antrenorul Liviu Andries considera ca diferenta nu s-a facut in minutul 60 ci pe parcursul jocului."Dupa ... citeste toata stirea