Paul Mitrica a revenit in Liga 2 dupa plecarea de la Targu Jiu!

Mijlocasul Paul Mitrica a revenit in Liga 2, la FC Arges, dupa ce a jucat pentru ACS Viitorul Targu Jiu in esalonul secund. Brasoveanul a lasat acum echipa de Liga 3, CS Tunari, formatie antrenata de Dan Alexa alaturi de care a retrogradat anul trecut in Liga 3.Paul Mitrica spune ca a fost convins sa semneze cu CFC Arges de presedintele Danut Coman si antrenorul Bogdan Andone. Mijlocasul este de parere ca CFC Arges este cel mai important club pentru care va activa la seniori, iar obiectivul ... citește toată știrea