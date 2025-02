Pe cine da vina Radoi pentru punctele pierdute in prelungiri, la Botosani!

Mirel Radoi, antrenorul Universitatii Craiova, a dat vina pe sansa si pe lipsa luciditatii elevilor sai pentru golul egalizator primit in prelungiri cu FC Botosani, scor 2-2. Tehnicianul formatiei din Banie le atrage atentia jucatorilor sa fi mult mai concentrati pe finalurile de meci, deoarece punctele pierdute ar putea fi decisive in lupta la titlu.Enzo Lopez a deschis scorul pentru gazde in minutul 34, iar Safira a egalat imediat, in minutul 38. Trupa lui Mirel Radoi a trecut la conducere ... citește toată știrea