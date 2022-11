Pe cine reprimeste Radoi in lot dupa accidentarea lui Bancu

Antrenorul Mirel Radoi a primit vesti ingrijoratoare din partea staff-ului medical in privinta lui Nicusor Bancu. Acesta va fi indisponibil o perioada lunga de timp iar Universitatea Craiova va avea nevoie de un inlocuitor.Absenta pe termen lung a lui Nicusor Bancu ar putea duce la intoarcerea lui Sergiu Hanca in lotul oltenilor. Folosit pe postul de fundas dreapta in ultimele sezoane la Universitatea Craiova, Vatajelu ii va lua probabil locul capitanului "alb-albastrilor" in formula de ... citeste toata stirea