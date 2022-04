Petrolul Stoina promoveaza sportul pentru copiii din comuna

Asociatia Sportiva Petrolul Stoina pune la dispozitia copiilor din comuna un antrenor si teren de antrenamente pentru a practica fotbalul. Micutii sunt asteptati la stadion in week-end unde ii va pregati antrenorul Cristian Nicolae."Mens sana in corpore sano", este motto-ul sub care asociatia sportiva din Stoina invita toti copiii din localitate sa faca miscare in week-end. Clubul pune la dispozitie un antrenor calificat si teren pentru antrenamente si miscare. "Practicarea unui sport este ... citeste toata stirea