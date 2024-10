Planurile lui Costel Galca pentru Farul Constanta - Universitatea Craiova

Universitatea Craiova nu se afla intr-o situatie excelenta inaintea partidei cu Farul Constanta. Oltenii au acumulat doar sase puncte in ultimele cinci etape, insa Costel Galca este convins ca poate sa castige in fata lui Gica Hagi in deplasarea de la Ovidiu.Costel Galca stie ca Universitatea Craiova nu o sa aiba o misiunea usoara pe terenul celor de la Farul Constanta. Tehnicianul "juvetilor" considera ca esecul categoric inregistrat de elevii lui Gica Hagi cu Rapid Bucuresti i-a pus cu ... citește toată știrea