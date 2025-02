Pleaca de la Universitatea Craiova. Radoi: "Nu mai putem sa-l tinem"

Alexandru Mitrita pleaca de la Universitatea Craiova, anuntul fiind facut de antrenorul Mirel Radoi. Tehnicianul crede ca oltenilor le va fi greu sa il mai pastreze pe fotbalist la finalul sezonului in curs.Inaintea meciului cu Universitatea Cluj a venit o veste bomba din partea oltenilor. Mirel Radoi a spus ca in conditiile actuale, oltenilor le este foarte greu sa il mai pastreze pe Mitrita, care a atras atentia cluburilor din strainatate prin jocurile bune."E clar ca ar fi jucat numai in ... citește toată știrea