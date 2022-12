Premii in bani de la federatie pentru Nationalele de la Balesti

Campionatul National de Box la Seniori si Tineret care se desfasoara in aceasta saptamana la Balesti va avea si premii ce constau in sume de bani pentru castigatori. Federatia Romana de Box a anuntat ca medaliatii vor fi premiati de sponsorul competitiei.Nationalele de tineret si seniori la box au joc in judetul Gorj, in comuna Balesti, la Sala de Sport Ceauru, in perioada 5 - 10 decembrie 2022, dupa cum a anuntat Federatia Romana de Box care anunta oficial ca va premia, cu ajutorul ... citeste toata stirea