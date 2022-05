Prima competitie oficiala din acest an pentru Andrei Fulger

Prima competitie oficiala din acest an pentru tanarul luptator Andrei Fulger va fi Cupa Romaniei U20, care are loc in perioada 27-29 mai, la Pitesti. Sportivul cu dubla legitimare CSM Targu Jiu - CSS Targu Jiu are 19 ani si va intra pe saltea la categoria 57 de Kg.Sala Sporturilor din Pitesti va fi la finalul acestei saptamani gazda intrecerilor din Cupa Romaniei U20 unde CSM Targu Jiu va fi reprezentata de Andrei Fulger. Luptatorul gorjean este pregatit de antrenorul Madalin Gorjanu, dar si ... citeste toata stirea