Prima uriasa pentru jucatorii lui Mirel Radoi dupa calificare

Universitatea Craiova s-a calificat in play-off-ul Conference League, iar Mihai Rotaru a dat prime consistente pentru a-i rasplati pe jucatorii lui Mirel Radoi. Dupa Zorya Lugansk a castigat mansa tur cu scorul de 1-0, Universitatea Craiova s-a impus pe stadionul "Ion Oblemenco" cu 3-0 si a mers mai departe in play-off-ul Conference League.Elevii lui Mirel Radoi au avut parte de o surpriza de proportii dupa ce au trecut de Zorya Lugansk si s-au calificat in play-off-ul Conference League, ... citeste toata stirea