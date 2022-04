Pandurii a reusit sa obtina prima victorie din partea a doua a sezonului, in etapa a doua din play-off, scor 2-0 cu Vointa Lupac. Formatia gorjeana se lupta in continuare pentru promovare cu sanse destul de reduse, avand in vedere lotul subtire de care dispune antrenorul Mario Gaman.Odata cu revenirea suporterilor in peluza stadionului, a venit si prima victorie din play-off pentru Pandurii. Cu acelasi lot decimat de accidentarile din ultima perioada, fara sa poata alinia cea mai buna echipa, ... citeste toata stirea