Primul transfer al sezonului la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova l-a transferat pe Raul Silva fundas central, de la Sporting Braga. Brazilianul a ajuns deja in cantonamentul oltenilor din Austria si urmeaza sa semneze un contract pe doi ani cu echipa lui Laszlo Balint, dupa cum a anuntat Fanatik.Raul Silva vine de la Braga, echipa care l-a transferat in 2017 pentru doua milioane de euro de la Maritimo. Fundasul central a fost imprumutat la Estoril in sezonul trecut, echipa alaturi de care a terminat pe locul 9 in campionatul ... citeste toata stirea