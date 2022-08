Primul transfer din mandatul lui Radoi la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a rezolvat primul transfer din mandatul lui Mirel Radoi. Mijlocasul brazilian Nogueira Jefferson (28 de ani) a ajuns in Banie si va semna in scurt timp cu oltenii.Fotbalistul vine la echipa patronata de Mihai Rotaru din postura de fotbalist liber de contract, dupa ce s-a despartit de Moreirense, echipa pentru care a evoluat in a doua jumatate a stagiunii precedente. Brazilianul se afla la prima experienta in fotbalul romanesc, insa, in perioada in care evolua in Turcia, ... citeste toata stirea