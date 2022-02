Probleme cu accidentarile la Pandurii dupa patru amicale

Pandurii are deja o serie de probleme medicale in lot, chiar daca echipa mai are aproape o luna de pregatire. Cu toate ca la finalul stagiului de pregatire se declara multumit de modul cum s-au pregatit jucatorii, antrenorul Mario Gaman are si ingrijorari legate de accidentari.In perioada pregatirii centralizate de iarna, lotul echipei Pandurii, si asa extrem de subtire, a mai suferit ajustari din cauza problemelor medicale aparute, unele anuntandu-se de lunga durata. Numai in ultimele trei ... citeste toata stirea