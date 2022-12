Probleme de lot pentru Mirel Radoi inaintea derby-ului din Banie

Mirel Radoi are in continuare probleme de lot si pentru derby-ul din Banie cu FCU Craiova. Antrenorul Universitatii Craiova, a sustinut o conferinta de presa premergatoare meciului din etapa a 19-a a Ligii 1.Universitatea Craiova si FCU Craiova se infrunta in etapa a 19-a a Ligii 1, pe data de trei decembrie, de la ora 19:00. Mirel Radoi spera ca elevii sai sa treaca peste perioada nefasta din ultima vreme si sa se impuna in derby-ul cu rivala din oras. "Ne asteapta derby-ul orasului dintre ... citeste toata stirea