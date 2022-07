Programul complet al turului Ligii 2

Mai este putin pana la startul noului sezon de Liga 2, unul in care la Targu Jiu vor ajunge echipe precum Dinamo sau Steaua. ACS Viitorul Targu Jiu va juca acasa in prima etapa, cu CSC Dumbravita, a doua echipa intalnita pe terenul de la Targu Jiu fiind fosta prim-divizionara Dinamo.ACS Viitorul Targu Jiu va lua startul luna viitoare in noul sezon de Liga 2, alaturi de echipele care au promovat din Liga 3, cele care au retrogradat din Liga 1 si de cele care s-au mentinut sezonul trecut in ... citeste toata stirea