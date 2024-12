Programul ultimei etape din grupele Cupei Romaniei. Universitatea Craiova joaca cu FCSB

FCSB - Universitatea Craiova si Dinamo - Petrolul se vor juca in acelasi timp in urmatoarea etapa din Cupa Romaniei. Grupele Cupei Romaniei se incheie joi, 19 decembrie.FRF a stabilit cand se vor disputa meciurile etapei cu numarul 3 din Cupa Romaniei.Dupa primele doua etape din Cupa Romaniei nici o echipa nu este calificata sigur, dar trei echipe si-au pierdut sansele de a merge mai departe in sferturi, acestea sunt Sepsi, Ramnicu Valcea si Agricola Borcea.Meciurile din aceeasi grupa se ... citește toată știrea