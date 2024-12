Punct important obtinut in deplasarea de la Cisnadie

Handbalistele de la CSM Targu Jiu au incheiat la egalitate, scor 29-29, meciul disputat sambata, in deplasare, cu Magura Cisnadie. Partida a contat pentru etapa a 11-a din Liga Florilor MOL.Se apropie finalul de an dar echipa de handbal feminin a CSM Targu Jiu are activitate intensa. Campionatul intern s-a reluat dupa o luna de pauza iar handbalistele au jucat meciul de etapa din acest week-end si mai au de jucat inca o etapa in acest an. Ceea ce inseamna ca nu au vacanta nici de Craciun, ... citește toată știrea