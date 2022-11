Radoi a decis ce face cu "exilatii" de la Universitatea Craiova

Antrenorul Mirel Radoi a cedat presiunilor facute de conducatorii echipei in privinta jucatorilor trimisi la echipa a doua. Acesta a decis sa le dea o noua sansa celor patru jucatori exclusi din lotul Universitatii Craiova ti sa-i reprimeasca in lot.Mirel Radoi a transmis ca a decis sa ii excluda din lot pe Andrei Ivan, Jovan Markovic, Sergiu Hanca si Ionut Vina. Dupa 10 zile de la momentul in care anunta ca i-a pedepsit pe cei patru fotbalisti, Radoi a revenit la sentimente mai bune. Fanatik ... citeste toata stirea