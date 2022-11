Record incredibil atins in istoria Campionatului Mondial

Nationala din Uruguay a remizat cu Coreea de Sud, scor 0-0, dupa un meci la care spectatorii nu au avut ce sa vada. Pentru prima data in istoria Campionatului Mondial, un joc s-a incheiat fara niciun sut pe poarta.Uruguaienii lui Diego Alonso si-au trecut in cont cateva sanse importante de gol, reusind sa nimereasca in doua randuri si bara, dar niciunul dintre cele 10 suturi expediate nu a prins si cadrul portii. De cealalta parte, si elevii lui Paulo Bento au trimis sase baloane spre poarta ... citeste toata stirea