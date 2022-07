Reunirea lotului UCB Targu Jiu va avea loc la 1 august

Echipa de handbal masculin a UCB Targu Jiu se va reuni la inceputul lunii viitoare. Intre timp conducerea clubului universitar a perfectat toate transferurile pentru noul sezon si a stabilit si programul de pregatire.Conducerea clubului universitar din Targu Jiu a reusit in aceasta vara sa stabileasca lotul pentru noul sezon inainte de a se relua antrenamentele in vederea noului sezon. Reunirea lotului este programata pe data de 1 august, iar in perioada 19-21 august echipa de handbal ... citeste toata stirea