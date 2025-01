Revolutie in lotul unei echipe din Liga 1. Au dat afara 9 jucatori

Antrenorul Eugen Neagoe nu a glumit atunci cand a transmis ca va face revolutie la Gloria Buzau. Pana acum 9 jucatori au plecat deja din tabara "lanternei rosii" a Superligii.Eugen Neagoe a fost instalat pe banca Gloriei Buzau in septembrie 2024, insa nu a putut face minuni cu lotul pe care l-a avut la dispozitie si echipa a terminat anul pe ultimul loc in Superliga, cu doar 16 puncte adunate dupa 21 de etape.Parcursul fotbalistilor sai l-a dezamagit profund, iar in ultimele etape din 2024, ... citește toată știrea