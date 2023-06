Marti seara oltenii au luat cu asalt Craiova pentru intalnirea cu Alex Mitrita. Cel mai recent transfer al oltenilor a fost emotionat de primirea pe care i-au facut-o fanii Universitatii Craiova.Ploaia si vremea mohorata nu i-au impiedicat pe olteni sa vina in Banie, la prezentarea lui Alexandru Mitrita din centrul orasului. Desfasurata sub titulatura "The Lion is back", actiunea clubului din Craiova la care va juca Mitrita a fost un real succes.Peste o mie de suporteri au asistat la ... citeste toata stirea