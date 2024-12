Rezultat bun al handbalistelor din Targu Jiu la Zalau!

CSM Targu Jiu a terminat la egalitate ultimul meci al anului. Partida dintre HC Zalau si CSM Targu Jiu s-a incheiat la egalitate, scor 23-23, rezultatul fiind unul bun pentru gruparea gorjeana.CSM Targu Jiu a terminat la egalitate ultimul meci al anului, in deplasare, scor 23-23, cu HC Zalau in partida care a contat pentru etapa a 12-a din Liga Florilor MOL.Fara Ana Ciolan, Yevheniia Levhcenko sau Fanta Keita, cu probleme medicale, cu Angela Puscas pe banca, dar fara minute in acest joc, ... citește toată știrea