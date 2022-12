Rezultate si program CM Qatar: De ce sunt mingiile de la Mondial incarcate la priza

Mingiile cu care se joaca la Campionatul Mondial din Qatar se incarca la prize chiar in timpul meciurilor. Acestea detin in interior tehnologie de cel mai inalt nivel care necesita incarcarea cu energie pentru a putea functiona.Mingea oficiala de la Campionatul Mondial din Qatar, numita "Al Rihla", reprezinta o adevarata revolutie in fotbal. Mingea are o tehnologie speciala fiind echipata cu senzori de inalta tehnologie care ajuta arbitrii sa ia deciziile corecte in situatii care nu sunt ... citeste toata stirea