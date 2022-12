Rezultate si Program CM Qatar: Germania, trimisa acasa dupa ce Japonia a invins Spania

Rezultatele surpriza in grupele Campionatului Mondial din Qatar continua sa apara. Germania a fost trimisa acasa dupa doar trei meciuri in grupe iar Japonia a invins joi seara Spania, scor 2-1, si va juca in optimi.Japonia - Spania 2-1 si Costa Rica - Germania 2-4, au fost rezultatele de joi din Grupa E de la Campionatul Mondial din Qatar. Astfel ca, nemtii pleaca acasa, iar asiaticii merg in optimi de pe primul loc din grupa.Echipe favorite in aceste meciuri, Spania si Germania s-au vazut ... citeste toata stirea