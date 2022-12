Rezultate si program CM Qatar: Marocul a produs un soc in optimi si joaca in sferturile Mondialului din Qatar

O surpriza de mari proportii la Campionatul Mondial a avut loc in optimi. Spania a fost eliminata de Maroc care va juca astfel in sferturile de finala ale competitiei.Maroc a reusit sa invinga Spania si sa se califice in sferturile de finala ale Campionatului Mondial din Qatar producand un soc suporterilor spanioli. Partida s-a terminat 0-0 in timpul regulamentar de joc iar calificarea s-a jucat la penalty-uri. De la punctul cu var, "Furia Roja" a ratat toate cele trei lovituri de departajare. ... citeste toata stirea